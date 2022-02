Radiomaker Dree Peremans (72) overleden, bekend van "Het einde van de wereld"

Voor Patagonië in Zuid-Amerika had Dree Peremans een grote fascinatie. Hij schreef de "Encyclopedia Patagonica"en was de oprichter van de "Fundación Patagonista", samen met muzikant Dirk Van Esbroeck.

Reizen in de verbeelding, daar ging het om voor Dree Peremans. "Zuiver geografisch gezien ligt Patagonië in de uiterste punt van Latijns-Amerika, maar anderzijds ligt Patagonië overal waar je het wil hebben," zei hij in een interview in "Het vrije westen" op Radio 1. Een mythische plek waar hij nooit zelf was geweest. "Ik ben daar elke avond, maar niet lijfelijk. Moet dat? Nee, ik voel daar geen grote behoefte toe. Ik weet dat het kan en dat is een hele geruststelling."