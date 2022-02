Vordert Rusland minder snel dan verwacht in Oekraïne? Ex-commandant: "Aanwijzingen dat tijdschema niet gehaald is"

Hij verwacht nu een volgende fase waarbij Kiev niet zomaar in een, twee, drie ingenomen zal kunnen worden, "met enorme gevolgen voor alle partijen daar". Rusland heeft de voorbije jaren namelijk zwaar geïnvesteerd om tegenstanders over een grote afstand te kunnen uitschakelen. "Al die voordelen vallen weg als je in een stad moet vechten. De voordelen van de aanvaller, de precisie, valt in de stad weg en je moet kamer voor kamer, riool voor riool, boom voor boom de stad veroveren."



Om Kiev in te nemen, een stad met meer dan 2 miljoen inwoners, zullen de Russen een "enorme massa grondtroepen" nodig hebben, denkt De Kruif. "Daarbij zijn er ook nog een heleboel burgers in de stad aanwezig. Dus als we in dat scenario terechtkomen, komen we niet alleen in een langdurig scenario maar ook in een buitengewoon bloederig scenario terecht."