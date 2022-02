Van "We don't wanna Put In" over boegeroep tot uitsluiting: de roerige Russische relatie met het Songfestival

Tot nader order staat Oekraïne nog steeds op de deelnemerslijst van het Eurovisiesongfestival dit jaar (Mocht Rusland niet uitgesloten geweest zijn, stonden de twee landen trouwens in dezelfde halve finale). Oekraïne wordt vertegenwoordigd door de groep Kalush Orchestra, die het lied "Stefania brengt". Nochtans was Kalush Orchestra pas tweede geëindigd in de preselectie. Maar de winnaar zelf trok zich terug toen er twijfels waren ontstaan over de juistheid van de documenten waarmee ze eerder naar de Krim was afgereisd.

Een land in oorlog op het Songfestival? Dat is wel degelijk al eerder gebeurd. Voor een van de meest frappante verhalen moeten we terug naar het jaar 1993. Na het uiteenvallen van Joegoslavië werd Bosnië-Herzegovina verteerd door een etnisch conflict met de Serviërs. Toch slaagde Bosnië-Herzegovina erin om dat jaar een kandidaat af te vaardigen naar Millstreet in Ierland. Al ging dat niet vanzelf.

Zanger Fazla en zijn bandleden riskeerden hun leven door midden in de nacht het belegerde Sarajevo te ontvluchten, de bergen rondom de stad in. Hun liedje "Sva bol svijeta" ("De pijn van de hele wereld') hadden ze enkele weken voordien met de hulp van een noodgenerator kunnen opnemen. De dirigent (toen was er op het Songfestival nog een live orkest) had zijn vertrek later gepland, maar kon Sarajevo niet meer ontvluchten door hevige gevechten, in Milllstreet viel de Ierse dirigent in voor Bosnië.

Toen er bij de puntentelling moest ingebeld worden naar Sarajevo (toen verliep alles nog telefonisch), was de klank bijzonder slecht. Maar eens de zin "Hello Millstreet, Sarajevo calling" weerklonk, steeg er een groot applaus uit de zaal op. Bosnië-Herzegovina zelf werd 16e, maar ze hadden wel de sympathie van heel Europa gewonnen.