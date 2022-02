Finland stuurt oude bekende naar het Songfestival: The Rasmus, die internationale hit scoorde met "In the shadows"

The Rasmus bestaat al sinds midden jaren 90 uit dezelfde vier groepsleden, die samen op de middelbare school gezeten hebben. Na internationaal succes in Scandinavië begin jaren 2000 breken ze met hun vijfde plaat "Dead letters" in verschillende Europese landen - waaronder ook België - door.

De eerste single daaruit "In the shadows" wordt een grote hit in heel Scandinavië en West-Europa. Daarin valt vooral het doordringende en hese stemgeluid van frontman Lauri Ylönen op.

De groep boekt ook succes in het Verenigd Koninkrijk en probeert het ook in de VS, maar kan nooit meer helemaal het succes van die ene hit evenaren. Maar voor een groot deel van het Europese publiek zal The Rasmus bekend in de oren klinken. En herkenbaarheid en podiumervaring kunnen allebei een voordeel zijn in een grote liedjeswedstrijd als het Songfestival.

Finland treedt op het Songfestival aan in de tweede halve finale, op donderdag 12 mei, net als onze Jérémie Makiese. De Belgische kandidaat is dit jaar door de RTBF gekozen. Het nummer waarmee hij ons land zal vertegenwoordigen, is nog niet bekend.