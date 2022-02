Tolken willen maatregelen na incident in Hasselt: "We willen op veilige afstand van beklaagden zitten"

De Beroepsvereniging van Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) reageert geschokt op het incident in de rechtbank van Hasselt gisteren en vraagt maatregelen. Een beklaagde die terecht stond in een zedenzaak sloeg zijn tolk neer tijdens de zitting. "In de veiligheidsvoorschriften lijkt weinig of geen rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een of meerdere tolken op een zitting", vindt woordvoerder Henri Boghe. "Want de tolk zit letterlijk mee op de beklaagdenbank, net naast of tussen de beklaagden. Het zou beter zijn als we aan een aparte tafel kunnen zitten, of in een aparte cabine."