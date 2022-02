Tom Boonen krijgt kunstwerk boven op de Taaienberg in Maarkedal: “Een hommage op deze plek, geweldig!”

“Wie Taaienberg zegt denkt aan koers maar de plek biedt ook een fraai uitzicht op de flanken van de helling en op glooiende weiden en akkers”, zegt schepen van Toerisme en Cultuur Isabel Van Quickelberghe (N-VA). “De natuur en het landschap zijn de troeven die wandelaars en fietsers naar Maarkedal brengen. Ook zij komen hier thuis, genieten en beleven. Een kunstwerk als hommage aan Tom Boonen bovenop de Taaienberg is een meerwaarde voor onze Z+ wandelroute." Op die route zijn unieke rustplaatsen voorzien met een verhaal, om zo van het landschap te kunnen genieten.



“Het plan van onze gemeente om een hommage te brengen aan Tom Boonen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Veel koersliefhebbers buiten onze gemeente weten het misschien niet, maar veel scherprechters in de Vlaamse voorjaarsklassiekers liggen in Maarkedal. Tom Boonen zorgde op de Taaienberg steeds voor koers en spektakel. We willen Tom hiervoor bedanken op zijn plek in Maarkedal die voor altijd zal gelinkt zijn aan een van de grootste Vlaamse coureurs. Tom Boonen zelf was gelukkig even enthousiast toen onze burgemeester hem contacteerde over een standbeeld op de Taaienberg.”