Tomorrowland 2022 - met uitzonderlijk drie festivalweekends - volledig uitverkocht

In totaal zullen er deze zomer 600.000 festivalgangers Tomorrowland meemaken, verspreid over die drie festivalweekends. Wie voor één van beide weekends van de geannuleerde editie in 2020 tickets had gekocht, kon die automatisch laten overzetten naar de editie van 2022.

Voor het extra derde festivalweekend, van 15-17 juli, zijn de extra tickets in twee fases verkocht. De tickets die worden voorbehouden voor de Belgische bezoekers zijn vorig weekend in minder dan een uur tijd de deur uitgegaan. Vandaag konden festivalgangers uit de hele wereld nog een ticket proberen te bemachtigen.

Het thema van de 16de editie van Tomorrowland is "The Reflection of Love". Er staan meer dan 700 artiesten geprogrammeerd, verspreid over 14 podia. Tomorrowland 2022 plaats van vrijdag 15 tot zondag 17 juli, vrijdag 22 tot zondag 24 juli en van vrijdag 29 tot zondag 31 juli.