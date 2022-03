Twee personeelsleden stad Diest preventief geschorst na klachten over grensoverschrijdend gedrag

Verschillende personeelsleden van de stad en het OCMW hadden via een anonieme bevraging ook al laten weten dat ze vorig jaar gepest werden. "Zo'n gedrag is ontoelaatbaar", benadrukt burgemeester Christophe Degraef (Open Diest). "We zullen al het mogelijke doen om dat zo veel mogelijk uit te roeien op de werkvloer." Het welzijn van het personeel is een absolute prioriteit, benadrukt het stadsbestuur.