Polen heeft al 100.000 Oekraïners opgevangen, Inge Vrancken: "Vooral vrouwen en kinderen die ongelofelijk welkom zijn"

"Eigenlijk is er op dit moment een Europees kader en bestaat er een richtlijn die nog nooit toegepast is, dat is de tijdelijke beschermingsrichtlijn", zegt Depotter. "Die bepaalt dat iedereen uit Oekraïne automatisch een tijdelijk beschermingsstatuut krijgt en in die richtlijn is ook al een systeem van relocatie ingebouwd. Waar er nu veel gediscussieerd wordt over kleine aantallen, zou je met die richtlijn heel snel tot een verdeling kunnen komen om vluchtelingen over de hele Europese Unie te verspreiden. Een overgrote meerderheid van de lidstaten moet hier wel mee instemmen. Dit is een kans voor de Europese Unie om te bewijzen dat ze dit wel op een geregelde manier kunnen aanpakken."