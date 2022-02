Voorbijganger vindt bebloed slachtoffer van steekpartij op straat in Antwerpen

Iets over 14 uur vond een steekpartij plaats aan de Provinciestraat in Antwerpen. Het slachtoffer lag bebloed op het voetpad maar was niet in levensgevaar. Hij verklaarde dat hij was neergestoken na een discussie met een andere man. De politie is nu op zoek naar de dader. De politie heeft een perimeter ingesteld om geen sporen te laten verloren gaan.