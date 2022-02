Voorlopig laatste kans voor een bezoek aan museum Hof van Busleyden in Mechelen

“We waren enkele dagen terug in Kazerne Dossin. We hadden toen geen tijd om het Hof van Busleyden te bezoeken en daarom zijn we nu terug gekomen. We profiteren bovendien van de gratis toegang, zeggen Tom en Anna uit Boutersem. “We zijn onder de indruk van het museum. Ik (Anna) kom oorspronkelijk uit Wit-Rusland en voor mij is zo’n museum telkens een stukje België ontdekken. Het is geweldig.”