15 uitwisselingsstudenten UGent zitten nog vast in Rusland: "We zoeken een wonderoplossing om hen terug te halen"

"Wie het nieuws gevolgd heeft, weet natuurlijk dat de situatie erg precair is", gaat Lenoir verder. "We blijven de zaak op de voet volgen, studenten weten dat ze ons 24/7 kunnen bereiken. Ze beseffen dat het momenteel niet evident is, maar samen komen we er wel uit. We volgen zo goed mogelijk op, en proberen hen te helpen waar we kunnen, daar komt de expertise die we in huis hebben erg goed van pas".