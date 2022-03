25 jaar later doet de sluiting van Renault Vilvoorde nog steeds pijn bij ex-werknemers: "Dat blijft een deel van me"

Op 27 februari 1997 krijgen Patrick en zijn collega's te horen dat de fabriek van Renault in Vilvoorde zou dichtgaan. De Franse autobouwer wou de kosten drukken en de Vilvoordse fabriek was het slachtoffer.



"Om 15 uur moesten wij het nieuws vernemen via het radionieuws. Je gelooft dat eerst niet. En toch is het zo", vertelt Patrick. Hij werkte 12 jaar lang aan de band bij de motoren en was ook vakbondsman bij het ABVV. "Ik was overtuigd dat ik een job voor het leven had gevonden. Iedereen in de fabriek was in shock. We zijn massaal naar buiten gelopen en in stoet naar de Grote Markt in Vilvoorde getrokken om uitleg te vragen bij de burgemeester.”