Brouwerij AB Inbev brengt half miljoen blikjes drinkwater naar Oekraïense grens

Na de zware overstromingen in Wallonië in de zomer van 2021 nam AB Inbev een gelijkaardig initiatief. Toen werden in de brouwerij van Stella Artois in Leuven ook al blikjes met drinkwater gevuld voor de slacchtoffers van de ramp. En nu schakelen ze weer even over van bier op water. "De snelle omschakeling van onze blikkenlijn van bier naar water is indrukwekkend", vertelt de Leuvense brouwerijmanager. "We deden dit al eerder op kleinere schaal tijdens de overstromingen in de Luikse regio, waar ook onze collega's van de brouwerij in Jupille door getroffen werden. Nu helpen we ook over de landsgrenzen heen."