Ambassadeur Oekraïne over oorlog met Rusland: "We sterven niet alleen voor ons land, maar ook voor jullie waarden"

De vertegenwoordiger van Oekraïne in België, Jehor Pyvovarov, roept België en alle Oekraïense bondgenoten op om zo snel en zo veel mogelijk Oekraïne te helpen. "Het is belangrijk om onmiddellijk hulp te bieden om deze oorlog te stoppen", zegt Pyvovarov in "De zevende dag". Hij is duidelijk geëmotioneerd wanneer hij in gesprek gaat over de oorlog die momenteel gaande is in zijn thuisland.