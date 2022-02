Bart Swings ontvangen in Herent met groot dorpsfeest: "Hij heeft dit verdiend"

Swings schittert aan het sportcentrum dat naar hem is vernoemd, met gouden medaille in de hand. "Ik vond het vorig jaar al een fantastisch gebaar en nu kan ik het bekronen met goud", zegt Swings. "Het is ongelooflijk hoe heel Herent me steunt en achter me staat. Dat heeft me de afgelopen weken geholpen om te knallen en de medaille binnen te halen."