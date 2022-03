Bedrijfsleider Roel Mazzucco uit Hasselt kan 20-tal familieleden van werknemers evacueren aan Pools-Oekraïense grens

De vluchtelingen worden nu opgevangen in het Poolse kantoor van het uitzendbureau, vlakbij de Duitse grens. "Alle bureaus zijn aan de kant gezet, daar staan nu bedden. En ook de Poolse medewerkers en hun families proberen nu mensen thuis op te vangen. Want onze mensen staan bijna allemaal wel aan een grenspost, om familie, verre familie of vrienden op te vangen, of vrienden van vrienden, of vrienden van familie."