Duizenden mensen protesteren tegen hoge energieprijzen: "Meer hulp nodig van de staat, het is gewoon te weinig"

"We hebben dat duidelijk veroordeeld, want Poetin is een autocraat van de oligarchen die de Oekraïense staat gewoon niet erkent. Maar tegelijk hebben we gezegd dat we vrede op tafel moeten leggen, want een oorlogsretoriek gaat ons gewoon een oorlog in heel Europa opleveren. We hebben gisteren dus betoogd met de vredesbeweging om te zeggen: geef vrede een kans", aldus de voorzitter.