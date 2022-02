Snelweg E17 in Deerlijk drie uur lang afgesloten door verkeersongeval

Rond 21.00u vond het eerste ongeval plaats tussen 2 voertuigen net voor de afrit Waregem. Een VW Sirocco belandde beschadigd op de linkerrijstrook. Even later botsten een Mini Cooper en een Renault Clio tegen de stilstaande wagen, 2 andere wagens deelden in de brokken. Gevolg was dat de E17 richting Gent bezaaid lag met brokstukken en autowrakken op de linker- en rechterrijstrook. Er was geen doorkomen meer aan, zeker nadat de hulpdiensten met ambulances, een MUG-team en brandweerwagens ter plaatse kwamen.