Joël De Ceulaer brengt hulde aan dichter Stijn De Paepe: "Hij maakte iets moois van het trieste en rauwe"

"Dit lijkt eenvoudig, maar dat is hoogst bedrieglijk", zegt De Ceulaer over het gedicht over Mawda. "Het is deels talent talent, maar ook hard werk. Hij beheerste de dichtkunst, de versvoeten, de metrums, de rijmschema’s en alle soorten gedichten. Hij was een vakman. Dichten is een kunst, maar ook een kunde. En je moet daar de woordenschat voor hebben."

"Stijn was eigenlijk een alchemist. Die probeerden vroeger van lood goud te maken. Ze zijn daar nooit in geslaagd, maar Stijn kon dat eigenlijk wel. Als rederijker, als dichter kon hij vaak van het ruwe, rauwe, triestige, treurige, dramatische, catastrofale nieuws iets moois maken. Soms ontroerend, soms scherp. Hij kon boosheid omzetten in ontroering."