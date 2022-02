Elektrische fiets vliegt in brand zonder duidelijke oorzaak: "hij zat niet in de oplader"

Een elektrische fiets die niet aan de lader hing, is gisteravond in brand gevlogen in een garage van een woning aan De Linden in Zandhoven. De garage en de zolderverdieping erboven raakte zwaar beschadigd. De brand zou ontstaan zijn aan de batterij van de fiets. Waarom de batterij vuur heeft gevat, is nog onduidelijk. Ook de auto die in de garage stond, raakte beschadigd