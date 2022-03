Geen gewoon carnaval, maar 'cafeekescarnaval' in Aalst:"Er is geen plan, en dat is net het leuke aan carnaval"

"Ik ben carnavalist in hart en nieren", vat Herman Van Den Bossche uit Aalst aan. "Of dit cafeekescarnaval even goed zal worden als een gewone carnaval, of beter, dat kan ik pas over drie dagen zeggen. Maar voor nu is er geen plan, we zullen wel zien wat er gebeurt, en dat is het leuke aan carnaval. Het goeie weer is heel bevorderlijk voor de sfeer!"