Kleine optocht in Herenthout in plaats van grote Peer Stoet:"maar straks gaan we zuipen tegen honderd in't uur "

"Het mooie weer vandaag is leuk, maar hadden we dit soort weer gehad met een echte carnavalsstoet, dan was hier tienduizend man geweest, en geen 500", zegt de voorzitter van vzw Peer Stoet Günter Nevelsteen. Toch is hij blij met het alternatief dat er nu is, na 2 jaar annulatie van de carnavalstoet door corona. "Het is het eerste feestje om straks samen goed uit de bol te gaan op café".