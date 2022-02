Liveblog: Nieuw geweld in Oekraïense hoofdstad Kiev, Russische banken uit Swift gezet

De Gentse universiteit (Ugent) heeft alle uitwisselingsstudenten die in Rusland studeren, teruggeroepen. De huidige omstandigheden laten volgens rector Rik Van de Walle internationale uitwisselingen niet toe. De beslissing is genomen na contact met de Belgische ambassade en experten die de universiteit in huis heeft, de 18 studenten zijn gecontacteerd.

De rector vindt dat er onvoldoende garanties zijn dat studenten het hele semester op een veilige manier in Rusland zullen verblijven. Maar ook praktische problemen, zoals het risico op problemen met bankverrichtingen en communicatie via sociale media worden aangehaald. "We zijn nog niet overgegaan tot het schrappen van academische samenwerkingen met Russische partners. Wel achten we internationale studentenuitwisseling met Russische gastinstellingen in de huidige context niet mogelijk", zegt de Gentse universiteit.

Ongeveer 150 studenten en 66 personeelsleden hebben de Russische, Oekraïense of Wit-Russische nationaliteit. Zo studeert een 100-tal Russische studenten aan de UGent en werken er 40 Russische personeelsleden. 39 studenten en 25 personeelsleden hebben de Oekraïense nationaliteit. Tien studenten en één personeelslid komen uit Wit-Rusland.

De werking van het Ruslandplatform, een orgaan dat wetenschappers van allerlei disciplines samenbrengt, staat "niet ter discussie", had de universitaite leiding eerder deze week al bevestigd. Bestaande academische samenwerkingen met Russische partners worden voorlopig dus niet stopgezet.