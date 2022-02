Russen bombarderen olie- en gasinstallaties, nieuwe explosies rond Kiev: de situatie op het terrein op dag 4

In de buitenwijken van Kiev gaan de gevechten nog altijd door. Burgers maakten melding van een zware explosie aan de rand van de stad. Het zou kunnen gaan om een nieuwe ontploffing in de stad Vasylkiv. Daar zou ook opnieuw zwaar gevochten worden om de luchthaven in handen te krijgen.



De burgemeester van Vasylkiv bevestigt ook dat Russische troepen een oliepot hebben gebombardeerd. Aan de inwoners van Kiev wordt gevraagd om hun ramen en deuren dicht te houden omdat er mogelijk giftige dampen zouden kunnen afdrijven in de richting van de hoofdstad.