Oekraïense kerk in Genk zamelt geld in voor slachtoffers in thuisland: "Het is David tegen Goliath"

De kerk probeert nu geld in te zamelen voor de oorlogsslachtoffers. "We gaan niet beginnen met dekens enzovoort, dat zal de ambassade regelen", gaat Nadja verder. Maar geld zamelen we wel in. Vlaamse vrienden helpen ons, dat is echt hartverwarmend. Polen en Roemenië zetten hun grenzen open, ze vangen de mensen goed op. En als er mensen naar hier komen, dan zullen we de mensen opvangen. Mijn moeder zaliger heeft dat vroeger ook gedaan, met mensen uit Tsjernobyl. Dat gaan we nu opnieuw doen. Iedereen heeft wel een kamertje vrij. Oekraïners zijn een vredelievend volk, daar heb je geen problemen mee."