Nieuwe reddingsboot Orinoco in Oostende voorgesteld: "In principe onzinkbaar"

Het was een trotse minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) die de nieuwe reddingsboot van MDK, de Maritieme Dienstverlening en Kust, voorstelde. De R7-Orinoco is voorzien van de nieuwste snufjes en is in principe onzinkbaar. Pascal Pauwels werkt bij DAB Vloot en heeft al verschillende oefeningen met de nieuwe reddingsboot achter de rug: "De Orinoco is zo'n 21 meter lang en 6 meter breed. De boot vaart 25 tot 26 knopen, dat is 45km per uur. De reddingsboot kan in principe niet zinken. We kunnen onder alle weersomstandigheden uitvaren. Als de boot gepakt wordt door een zijdelingse golf, is die zodanig ontworpen dat hij zichzelf opricht en opnieuw drijvend wordt."