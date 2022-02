25 jaar geleden kondigt Renault sluiting autofabriek in Vilvoorde aan: "Voldongen feiten, was zeer brutaal" 

Hoewel er op 27 februari 1997 wel geruchten zijn, komt de aankondiging toch als een grote verrassing. "Dat was een verschrikkelijke dag voor de werknemers", vertelt Karel Gacoms, die toen afgevaardigde was van de socialistische vakbond ABVV, in "De ochtend" op Radio 1.



"Die sluiting was totaal niet voorzien, een aantal jaren daarvoor hadden we nog een belangrijk akkoord gestolen over flexibel werken. We hadden in ruil ook een nieuwe montageband gekregen, dat was een grote investering. Het bedrijf was rendabel en onze arbeiders waren flexibel en productief."

"Er waren wel berichten dat ze een bepaalde vestiging zou kunnen sluiten, maar niemand dacht dat het Vilvoorde zou zijn", gaat Gacoms verder. "Wij hadden verwacht dat het een vestiging in Spanje of Frankrijk zou zijn, maar de hakbijl is gevallen op Vilvoorde."