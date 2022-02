Rusland steeds meer geïsoleerd door oorlog in Oekraïne: deze maatregelen hebben landen en organisaties al genomen

Ook de sportwereld keert Rusland de rug toe. De UEFA heeft beslist om de finale van de Champions League op 28 mei te verplaatsen van Sint-Petersburg in Rusland naar Parijs in Frankrijk. De Grote Prijs Formule 1 in Sotsji in Rusland zal niet worden georganiseerd. Ook de Grote Prijs Motorcross in Rusland wordt geschrapt.

Ondertussen wordt er ook druk uitgeoefend om Rusland uit te sluiten van het WK voetbal. Tsjechië, Zweden en Polen hebben al laten weten dat ze een mogelijke WK-barragewedstrijd tegen Rusland niet willen spelen. De wereldvoetbalbond FIFA heeft nog geen standpunt ingenomen.

Ook opvallend: de Russisch-Israëlische zakenman Roman Abramovitsj heeft een stap opzij gezet bij de Engelse topclub Chelsea, omdat er sancties dreigen door zijn goede banden met president Vladimir Poetin.