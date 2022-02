Ruslandkenner Jan Balliauw over nucleaire dreiging Poetin: "Gevaarlijk, elke kans op misverstanden moet vermeden worden"

"Hij toont hiermee aan dat Rusland nog altijd een kernmacht is en hij wil die afschrikkingskracht nu gebruiken", legt Jan Balliauw uit. "Hij doet dat ook omdat Rusland nu kwetsbaar is. Een groot deel van het landleger zit in of rond Oekraïne. Maar dit is vooral een waarschuwing aan iedereen: begin geen avonturen. Poetin wil het Westen onder druk zetten. Rusland zal reageren en desnoods op een manier die niemand had verwacht. Iedereen had tegensancties verwacht, maar dit kan je ook zien als een tegenreactie."