Svitlana en Pino evacueren familieleden in Oekraïne: "Het is vreselijk aan de grens"

Gisterenmorgen is Svitlana Kinal met de auto van Paal naar Polen gereden, om haar moeder die nog in Oekraïne woont te evacueren. En het plan is gelukt. Vanmiddag hebben ze elkaar aan de grens gevonden. "Ik heb mijn moeder kunnen vinden, en ook twee nichtjes. En de begeleider, die hen naar de grens heeft kunnen brengen komt mee naar België." De vader van Svitlana moest achterblijven. "We proberen vandaag nog zo ver mogelijk te rijden, zo ver mogelijk van de grens. Want het is er erg gevaarlijk. Heel veel vrouwen en kinderen zijn ook te voet op de vlucht. We hopen morgennamiddag thuis te raken."