Vitaliy rijdt 3400 kilometer om familie uit Oekraïne naar zijn appartement in Mortsel te brengen: " maar wat nu?"

Met spanning volgen Vitalyi en zijn familie hier het nieuws op de voet. "We hopen nog altijd het beste: dat mijn familie over een paar weken of maanden naar hun eigen appartement in Oekraïne terug kan, maar alleen als alles veilig is. " De vluchtelingen hebben alleen een reistas met de hoogstnoodzakelijke dingen bij. Het jonge broertje van 9 heeft zelfs zijn schoolboeken moeten achterlaten. Vitaliy hoopt dat zijn gevluchte familie hier het statuut van vluchteling kan krijgen, maar dat is allemaal nog onduidelijk. "Maar tot alles weer veilig is, houden we de moed erin".