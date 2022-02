Belgen vast in Moskou na sluiting luchtruim: "Niet verwacht dat dit zonder verwittiging zou gebeuren"

Een veertigtal Belgen zit vast in Moskou nadat hun vliegtuig moest omkeren tijdens de vlucht, dat meldt VTM Nieuws. Eén van hen is Stefan Vandierendonck uit Edegem. Hij was vanuit Rusland op weg naar ons land, maar vanmiddag is beslist dat vliegtuigen uit Rusland niet meer mogen landen in Europa. Hij zoekt nu naar een andere manier om terug te kunnen keren.