Opvallend daadkrachtig en eensgezind: is de Europese Unie sterker dan ooit nu de oorlog in Oekraïne woedt?

"Het is zo'n noodsituatie dat er niet veel ruimte is voor strubbelingen en tegenspraak die er normaal wel is", zegt Louise Hoon, politiek wetenschapper aan de VUB en gespecialiseerd in Europese integratie en politiek. Ook zij haalt aan dat de sancties laat komen. "Dit is ook weer kenmerkend voor de Unie waarbij ze tonen dat het wel kan als de nood enorm hoog is. De maatregelen worden snel genomen, maar dat zou ook sneller en meer doordacht kunnen. Het is een positieve stap, maar het lukt pas als de nood het hoogst is", merkt Hoon op.