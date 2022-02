Zuhal Demir wijst boosheid boeren af en kijkt naar Boerenbond: "Moeten zich een spiegel voorhouden"

"De boerenbond is een miljardenbedrijf dat gebaat is bij intensieve veeteelt", stelt de minister scherp. "Men moet zich een spiegel voorhouden: is het model dat we gepromoot hebben wel leefbaar? Moeten we niet meer diversifiëren en de symbiose tussen natuur en landbouw opsmukken?" Volgens de minister is het akkoord de enige manier om een vergunningsstop te vermijden en de landbouw in Vlaanderen te verzekeren.