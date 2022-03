“Bouwrakker” een vakantiekamp voor jonge Bob de Bouwers tussen 7 en 14 jaar

“We willen de kinderen laten proeven van de verschillende technieken in de bouw omdat we merken dat er steeds minder instroom is naar de bouwopleidingen de laatste jaren, nochtans is de bouw is een sector met toekomst. We hopen op deze manier de jeugd er warm voor te maken zodat ze later ook voor een opleiding in de bouw kiezen” vertelt Michel Vanderstraeten, lokale voorzitter van de Confederatie Bouw Limburg. “De samenwerking met de Confederatie gaf ons de zekerheid dat de workshops zowel kwalitatief in orde zijn als veilig”, vult Mieke Vanormelingen aan, één van de organisatoren en de coördinatrice van PXL STEM Academy.