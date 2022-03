Actie voor vrede en Oekraïne op de Markt van Brugge

Alexander Van Maele uit Brugge was één van de actievoerders. Hij werd in Donetsk in Oekraïne geboren en kwam naar België toen hij 3 was: "Ik heb familie en vrienden in mijn thuisland. Ze schuilen in kelders en metrostations. Ik ben erg ongerust. Elke morgen sta ik op met de vraag wat er daar er gebeurd zal zijn. Is er weer een raket ingeslagen op een appartementsgebouw? De bezorgdheid is erg groot."