Sloopwerken van ingestort appartementsgebouw in Turnhout gaan vandaag van start

Vandaag is de sloop van het appartementsgebouw in de Boerenkrijglaan in Turnhout gestart. Dat gebouw raakte zwaar beschadigd bij een grote gasexplosie op oudejaarsavond. Vier bewoners kwamen daarbij om het leven en twee anderen raakten zwaargewond. Het gebouw werd onbewoonbaar verklaard en moest gesloopt worden.