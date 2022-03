Bezoekers enthousiast over alternatieve Krakelingen in Abdijpark

In Geraardbergen is gisteren 'Krakelingen, vice versa' gevierd, een alernatief voor de traditionele Krakelingenstoet, die niet kon plaatsvinden door de coronamaatregelen. Het Krakelingencomité kon dit niet zomaar laten gebeuren, dus zochten ze samen achter een alternatief. "Tot 4 weken geleden mocht het evenement niet doorgaan en hadden we dus ook nog geen plan", duidt Philip De Temmerman, lid van het Krakelingencomité. "Met een kleine hoop dat de maatregelen zouden veranderen, waren we toch creatief aan het denken over hoe we toch iets konden laten gebeuren."