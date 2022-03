Bijzondere ontmoeting: vijf burgemeesters van Meise komen samen

Oud-burgemeesters Frans Kerremans (91, Volksunie), Roger Heyvaert (77, (Open)VLD-LB+), Marcel Belgrado (90, CD&V), Jos Emmerechts (65, ex-CD&V-LB+) en huidig burgemeester Gerda Van den Brande (56, N-VA). Met z'n vijven kwamen ze afgelopen weekend samen in woonzorgcentrum de Oase in Meise waar Frans Kerremans verblijft. Het was zijn zoon Willy die op het idee kwam om alle burgemeesters samen te brengen. "Ik vond een foto van een nieuwjaarsreceptie van enkele jaren geleden met vier burgemeesters op”, vertelt Willy. "Het was het moment om de vijf nog levende burgemeesters samen te brengen voor een foto."

Politiek heeft niet altijd het beste imago, zeker niet tussen de verschillende partijen, gaat Willy verder. Maar dat is in Meise niet het geval: "Het zijn dan wel politieke tegenstanders geweest, maar er is ook vriendschap over de partijgrenzen heen. Achter die politiek zitten mensen met een hart, die allemaal hun best hebben gedaan voor de gemeente", aldus zoon Kerremans.