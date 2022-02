Duitse vliegtuigtoren in Poperinge uit WO II wordt publieke uitkijktoren

De Duitse toren uit de Tweede Wereldoorlog in Poperinge wordt gerestaureerd en voor het publiek opengesteld. De streefdatum om de toren te openen als uitkijk- en infopunt is 6 september 2024. Dan is het precies 80 jaar geleden dat Poperinge werd bevrijd. Nu was het nog in privé-eigendom, maar het werd aangekocht door de stad. "Ik wou het in het begin niet verkopen, want dan zou er volk door onze weides lopen", zegt de vorige eigenaar Gilbert Laseure.

De Duitse toren is een van de weinige nog zichtbare sporen van de luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog in Poperinge. De Duitsers richtten hem op als controletoren van Flugplatz Peselhoek, een 125 ha groot vliegveld dat volgens de eigenaar nooit naar behoren heeft gefunctioneerd. "Dat ze hem maar opknappen en er iets moois van maken."

Langs de Poperingevaart vind je ook nog 2 kleine bunkers, die de grens van het voormalige vliegveld markeren.