Binnenstad van Hasselt wordt autoluwer: "Komaf maken met automobilisten die rondjes rijden om die ene parkeerplaats te vinden"

Hasselt wil af van het zoekverkeer in de binnenstad. "We stellen vast dat er best wel veel auto's binnen de kleine ring rijden, op zoek naar die ene parkeerplaats", legt schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+) uit. "En daar willen we vanaf."

De binnenstad is nu onderverdeeld in vier kwartieren. Wie een bepaald kwartier binnenrijdt, moet dat kwartier ook weer uit rijden. Enkele straten zijn daarom van rijrichting veranderd. "Zo is de rijrichting in de Guido Gezellestrat en de Lombaardstraat veranderd en er is ook een knip in de Dokter Willemsstraat", gaat Schepers verder. "Maar na de krokusvakantie volgt nog een volgende stap. Dan wordt de Capucienenstraat omgevormd tot een schoolstraat."