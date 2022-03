Brengt tekort aan veiligheidspersoneel festivalzomer in gevaar?

De festivalzomer lonkt. Het wordt er naar alle waarschijnlijkheid één met weinig of geen coronabeperkingen. Daar hebben we met z'n allen lang naar uitgekeken. Al zou het tekort aan veiligheidspersoneel nog roet in het eten kunnen gooien. Bij Scorpions Security in Kapellen merken ze dat de vraag groot is. "Heel wat organisatoren van evenementen breiden uit door er nog één of twee weekends bij te doen, maar qua personeel kan onze sector niet volgen", vertelt medezaakvoerder Tommy De Bruijn op Radio 2 Antwerpen.