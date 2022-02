Cultuurboycot van Poetingetrouwe artiesten: net sluit zich rond sterdirigent Gergiev en anderen

En hoe zit het in de orkestbak? Nagenoeg in elk westers orkest zitten muzikanten uit Rusland en Oekraïne. Ze komen uit de rijke klassiekemuziektraditie van de Sovjetunie en na 1991 hebben ze posities gevonden in orkesten over de hele aardbol. "Die zitten nu schouder aan schouder te musiceren in hetzelfde orkest. Bij mijn weten zijn daar nog nergens problemen mee geweest. We leven erg mee met een Oekraïense collega die contact heeft met haar familie in de schuilkelders of op de vlucht," zegt hoboïst Bram Nolf.