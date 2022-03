Defensie rekruteert voor tweede keer in Wijnegem Shopping Center: “We zoeken vooral jongeren en vrouwen”

Twee jaar geleden, vlak voor de uitbraak van de coronacrisis, rekruteerde defensie al een keer in Wijnegem Shopping Center. “Dat was een succes”, aldus Saelens. “We kregen toen ruim 1.000 sollicitanten over de vloer, waaronder de helft vrouwen. Bij defensie werkt maar negen procent vrouwen. Dat is weinig. We willen hen daarom nogmaals via deze rekruteringscampagne laten weten dat alle vacatures openstaan voor mannen én vrouwen.”