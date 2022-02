Deze zes romans maken kans op de Libris Literatuur Prijs (en er is geen enkele uit Vlaanderen bij)

De winnaar van de Libris Literatuur prijs wordt bekendgemaakt op 9 mei. De zes genomineerde auteurs ontvangen 2.500 euro; de winnaar 50.000. Dat is even veel als de twee andere grote boekenprijzen, de Boekenbonprijs (voorheen AKO of ECI), uitgereikt op 10 november, en de nieuwe Vlaamse Boonprijs, die binnenkort op 24 maart voor de allereerste keer wordt toegekend.