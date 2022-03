Countrykoningin, vaccinsponsor en nu óók thrillerauteur: de vele gedaantes van Dolly Parton

In 1982 vertolkte ze nog de rol van bordeelhoudster Mona in de muzikale komedie "The best little whorehouse in Texas". En ook de jaren nadien dook ze her en der op in films of televisiereeksen, vaak gewoon als zichzelf.

Een jonger publiek kent Dolly Parton misschien nog als Tante Dolly, een gastrol die ze speelde in de populaire tienerreeks "Hannah Montana", waarin Miley Cyrus het titelpersonage vertolkte. Leuk weetje: in het echte leven is Parton de peetmoeder van Cyrus.