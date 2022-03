Eeuwfeestgebouw in Beringen-Mijn wordt B&B

Maar nu is de verkoop wel rond. De nieuwe eigenaar gaat er een Bed and Breakfast en een horecazaak uitbouwen en er komen enkele huurwoningen.

Het gebouw wordt ook grondig gerenoveerd, maar de typische bouwstijl blijft behouden. Dat was een van de voorwaarden van de stad, zegt schepen van Patrimoniumbeheer Patrick Witters (CD&V). "De koper moet er voor zorgen dat het gebouw zijn maatschappelijke meerwaarde behoudt, zijn beeldbepalende karakter bewaart en in harmonie is met de omgeving.”