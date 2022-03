Honderden nieuwe plaatsen in de scholen in Roeselare en Kortrijk

Over heel Vlaanderen komen er 15.000 plaatsen bij in het onderwijs, daar maakt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in totaal zo'n 180 miljoen euro voor vrij. In Roeselare en Kortrijk komen er zo'n 700 plaatsen bij in het onderwijs. En dat is heel goed nieuws, zegt schepen van Onderwijs in Kortrijk Kelly Detavernier (N-VA). "Er wordt 8,5 miljoen geïnvesteerd in onze regio, dat is niet min."

De nood aan extra capaciteit was ook nodig volgens Detavernier. "De nood naar bijkomende plaatsen werd aangetoond met een capaciteitsmonitor die met een aantal elementen rekening houdt. De monitor toont aan waar er een tekort komt tegen het schooljaar 2027-2028. In Kortrijk zal dat in het secundair onderwijs zijn. Er zullen waarschijnlijk nieuwe scholen worden opgericht en de capaciteit wordt uitgebreid in de scholen zelf ook."