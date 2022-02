Europese robotjeep dan toch niet naar Mars dit jaar? Sancties tegen Rusland brengen lancering in gevaar

ESA zegt "de menselijke slachtoffers en de tragische gevolgen van de oorlog in Oekraïne te betreuren", en absolute prioriteit te geven aan het nemen van de gepaste beslissingen. "Niet alleen ten behoeve van de mensen die in de programma's betrokken zijn, maar ook in volle eerbied voor onze Europese waarden."



Aschbacher beklemtoont dat ESA de door de lidstaten aan Rusland opgelegde sancties "volledig implementeert". "Wij bekijken de gevolgen voor elke van de in samenwerking met het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos lopende programma's en stemmen onze beslissingen af op die van onze lidstaten, in nauwe coördinatie met de industriële en internationale partners (in het bijzonder met de NASA inzake het Internationaal Ruimtestation ISS)."